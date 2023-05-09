على متن سفينة مصرية.. وصول مصريين وأجانب من السودان إلى ميناء سفاجا| تفاصيل

أجلت سفينة مصرية، مجموعة من المصريين وجنسيات أخرى، من بورتسودان السودانية إلى ميناء سفاجا بمصر.

وقال همام مجاهد، مُوفد "القاهرة الإخبارية" لميناء سفاجا، إن السفينة أجلت أكثر من 200 مصري، بالإضافة إلى رعايا أجانب من كينيا ورواندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وأضاف أن الدولة المصرية حرصت على تقديم خدمات طبية ولوجستية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان على متن السفينة، التي تحركت أمس الاثنين، من ميناء بورتسودان البحري.

وأشار إلى أن عدد من سيارات الإسعاف اصطفت بالقرب من السفينة؛ تحسبًا للتعامل مع أي طارئ صحي بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان بواسطة السفينة.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

