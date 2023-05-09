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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بن جفير المتطرف: العملية في غزة بداية جيدة.. وحان الوقت لتغيير سياستنا بالقطاع

وزير الأمن الإسرائيلي
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف: العملية في غزة بداية جيدة

نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الثلاثاء، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير قوله ، إن العملية الأمنية التي شنتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة "بداية جيدة"، داعيا إلى تغيير سياسة إسرائيل في القطاع.

وأضاف بن جفير: "أهنئ رئيس الوزراء على العملية الاستباقية في غزة إنها بداية جيدة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه بدأ في ساعة مبكرة من صباح اليوم عملية "الدرع والسهم" العسكرية بقطاع غزة، مستهدفا مواقع لحركة الجهاد في عملية أكدت وزارة الصحة بقطاع غزة أنها أسفرت عن سقوط 13 قتيلاً، بينهم 3 قيادات من الحركة وأطفال ونساء، و20 جريحا.

هذا وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الهجمات الإسرائيلية على غزة "تهدد بتفجير الصراع بالكامل"، وذلك بعد العملية الأمنية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وخلفت 13 قتيلا من الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الخارجية قولها إن "هذه الجريمة امتداد لحرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، واستمرارا لمحاولات الحكومة الإسرائيلية تصدير أزماتها للساحة الفلسطينية".

وحمّلت الوزارة في بيان الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا "العدوان" ونتائجه على ساحة الصراع، باعتباره "تصعيدا خطيرا يهدد بتفجيرها بالكامل".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف "العدوان"، مؤكدة أن الحل السياسي التفاوضي للصراع هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع.

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