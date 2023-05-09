منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال، اليوم في قطاع غزّة، وأدت إلى استشهاد 13 فلسطينياً بينهم عشرة أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة أكثر من عشرين مواطناً فلسطينياً، معتبرة هذه المجزرة النكراء امتداداً للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت المنظمة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم- إسرائيل قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم والاعتداءات والإرهاب المنظم، الذي يهدد بتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جميع جرائمه وانتهاكاته، التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

