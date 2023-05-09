لا شكاوى من امتحانات التابلت. .. شاهد هدوء لجان 2 ثانوي اليوم

استأنفت مدارس محافظة القاهرة اليوم ، امتحانات الصف الثاني الثانوي ضمن امتحانات الترم الثاني 2023

حيث ادى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس محافظة القاهرة امتحان تطبيقات الرياضيات و الجغرافيا

وأكدت غرف عمليات الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة ، انه قد تمكن جميع الطلاب في من الدخول إلكترونياً على منصة الامتحان عبر التابلت في لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

كما أوضحت تقارير غرف العمليات اليوم ، انه لم يتم رصد اي شكاوى اليوم من امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة القاهرة

وقالت تقارير غرف العمليات ان امتحانات الصف الثاني الثانوي جاءت اسئلتها واضحة ومطابقة للمواصفات وخالية من الغموض او الأخطاء ، تم طباعة الأسئلة بشكل واضح

وإلتزمت جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بإجراءات مكافحة الغش بمختلف صوره ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وكما إلتزمت جميع لحان امتحانات الصف الثاني الثانوي ، بمنع التليفونات المحمولة للطلاب والمعلمين ، و توفير جو هادئ وخالي من التوتر لإتاحة الفرصة للطلاب للإجابة على أسئلة الامتحانات بشكل صحيح وتخفيف العبء النفسي عليهم

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صورا ترصد أجواء هدوء لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي اليوم

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023