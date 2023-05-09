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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أبطال "دجلة" نوران وهانيا وعلي فرج يتأهلون لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش

صدى البلد

تقترب أندية وادى دجلة، من تحقيق لقب بطولة العالم للإسكواش، بعد تأهل 3 لاعبين بالنادي وهم نوران جوهر، وهانيا الحمامي، وعلي فرج إلى الدور النصف النهائي للبطولة، المقامة في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ليواصل "وادى دجلة" ريادة لعبة الإسكواش محليًا وعالميًا.

وصعد لاعب وادى دجلة علي فرج-المصنف الـ4 عالميًا- إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم للإسكواش، عقب فوزه على منافسه النيوزيلاندي بول كول-المصنف الـ5 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-3) (5-11) (11-2) (11-4) في مباراة استغرقت (47) دقيقة، ويواجه في هذا الدور اللاعب مصطفي عسل المصنف ال3 عالمياً- للصعود للنهائي.

وحجزت دجلاوية نوران جوهر-المصنفة الثانية عالمياً- تذكرة الصعود للدور نصف النهائي، بعد تغلبها على اللاعبة نور الطيب-المصنفة الـ6 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (11-6) (11-5) في مباراة استغرقت (31) دقيقة، وفازت الدجلاوية هانيا الحمامي-المصنفة الـ3 عالميًا- على منافستها الأمريكية أماندا صبحي-المصنفة الـ5 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-4)(11-6)(11-5) في مباراة استغرقت (32) دقيقة.

ومن المقرر أن تقابل نوران جوهر زميلتها في النادي هانيا الحمامي في مباراة النصف النهائي في شيكاغو.

وانطلقت بطولة العالم للإسكواش يوم 3 مايو وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته بمدينة شيكاغو، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بها 10 لاعبين من وادى دجلة هم علي فرج، ومازن هشام، ويوسف إبراهيم، ويحيي النوساني، ونوران جوهر، وهانيا الحمامي، وروان العربي، وهنا معتز، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

وادي دجلة بطولة العالم للاسكواش شيكاغو علي فرج نوران جوهر هانيا الحمامي

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