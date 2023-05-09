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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار يستقبل سفير كوريا لدى مصر لتعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي

صدى البلد

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، صباح اليوم الثلاثاء ، السيد هونغ جين ووك سفير دولة كوريا لدى مصر ، لبحث تعزيز أوجه التعاون بالقطاع الصحي بين البلدين، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين الدولتين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية اللقاء، وجه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر والتقدير إلى سفير كوريا، نظرًا لجهوده وحرصه على إقامة علاقات شريكة مع الدولة المصرية، مؤكدًا أن الدولتين يجمعهما تاريخًا من العلاقات الثنائية العريقة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث التعاون بمجال الصناعات الطبية، حيث تم الإتفاق على جذب الاستثمارات الكورية بمصر والإستفادة منها بالسوق المصري، حيث قام الوزير، بدعوة السفير الكوري، والشركات الكورية المتخصصة في الصناعات الطبية كالمستلزمات والأجهزة الطبية، لحضور معرض ومؤتمر إفريقيا الطبي «Africa Health ExCon» في نسخته الثانية.

وأضاف أن الوزير، استعرض إنجازات الدولة المصرية في مجال تصنيع الأدوية المختلفة، وامتلاكها لمهارات وقدرات بشرية ذات جودة فائقة، حيث تم بحث التعاون بين الجانبين على تعزيز التعاون بملف الصناعات الدوائية والاستفادة من خبرات الدولتين بهذا الشأن.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى الإتفاق حول استقدام وإرسال الوفود الطبية، للتعرف على النظم الصحية بكلا البلدين، وصقل مهارات وخبرات الأطقم الطبية، بما يساهم ويعود بالنفع على الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولتين.

ومن جانبه أشاد سفير دولة كوريا لدى مصر، بالنظام الصحي المصري المتطور، وقدرته على مواجهه الجوائح والأوبئة، بالإضافة إلى إشادته بالحملات والمبادرات الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، معربًا عن إعجابه الشديد ببرامج التدريب الطبي للأطباء وأطقم التمريض، مؤكدًا أن هذا التعاون بين دولتين بحجم (مصر وكوريا) يمثل طفرة حقيقية ونموذج تعاوني دولي مثالي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المبادرات العامة، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والسيدة عفت خليفة  مستشار الوزارة للتعاون الدولي.

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