تفاصيل حفل عمرو دياب في أرينا الكويت 18 مايو الجاري

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر مايو الجارى على مسرح آرينا كويت، والذى يتسع لأكثر من 5 الآلاف شخص.



ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج فضلا عن الاستعدادات الضخمة للحفل منذ عدة أسابيع.

تفاصيل حفل الهضبة فى الكويت

وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة فى العديد من شوارع الكويت بجانب صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة سواء على الفيس بوك أو إنستجرام.



ومن مفاجآت الحفل المسرح الذى يقف عليه الهضبة حيث أنه تم تصميم مسرح ضخم ومفاجأة من حيث الإضاءة والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التى ستكون أحد أسباب نجاح الحفل.



حفل الهضبة فى الجامعة الأمريكية

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية.

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده.



