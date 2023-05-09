عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عمرو دياب في أرينا الكويت 18 مايو الجاري

بوسترات حفل عمرو
بوسترات حفل عمرو دياب فى الكويت

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 18 من شهر مايو الجارى على مسرح آرينا كويت، والذى يتسع لأكثر من 5 الآلاف شخص.

 ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج فضلا عن  الاستعدادات الضخمة للحفل منذ عدة أسابيع. 

 

تفاصيل حفل الهضبة فى الكويت

 

وأطلقت الجهة المنظمة لحفل عمرو دياب بالكويت، حملة دعائية كبيرة فى العديد من شوارع الكويت بجانب صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة سواء على الفيس بوك أو إنستجرام.

ومن مفاجآت الحفل المسرح الذى يقف عليه الهضبة حيث أنه تم تصميم مسرح ضخم ومفاجأة من حيث الإضاءة والمؤثرات والتجهيزات الحديثة التى ستكون أحد أسباب نجاح الحفل.
 

حفل الهضبة فى الجامعة الأمريكية

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ساهر له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الجمعة 12 مايو الجاري، ضمن سلسلة حفلاته الصيفية. 

وطرحت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية، بوستر الحفل قبل نحو أسبوع من موعده. 


 

الهضبة عمرو دياب عمرو دياب مسرح آرينا كويت حفل الهضبة فى الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

موضوعات متعلقة

وضع اللمسات النهائية.. اجتماع اللجنة العليا لمهرجان المسرح القومي

نشرة الفن.. يوسف الشريف ينفي دخوله فيلم 7 ثواني.. وليلى علوي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد

بطولة هنا الزاهد وأحمد فهمي.. طرح بوسترات فيلم مستر إكس

مستشفى النجوم.. جميل المغازي يتلقى العلاج في الرياض.. وأحمد إبراهيم حالته مستقرة

هيتعرض منصات.. ليلى علوي تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «التاريخ السري لكوثر»

في عيد ميلاد تايسون.. رحلة أبو صدام من لاعب ملاكمة لأفضل ممثل بمهرجان القاهرة

بعد نجاح حفلاته في السعودية.. تامر عاشور يتوجه للكويت لإحياء حفل جديد

حظي بإشادة جماهيرية.. تفاصيل ندوة فيلم قمر 14 بمهرجان جمعية الفيلم

ترشيحاتنا

تعديل قانون العمل والأمان الوظيفي.. 4 مطالب للعمال من الحوار الوطني

تعليق ناري من أحمد موسى بعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

مباحثات لتعزيز سبل التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أحمد موسى: يجب الاستفادة من فائض المياه المتاح في جنوب السودان

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ