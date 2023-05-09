شهيدان جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في خان يونس جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، مساء الثلاثاء، بانتشال الطواقم الطبية شهيدين في استهداف الاحتلال لمركبة في بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن طائرة حربية تابعة للاحتلال قصفت سيارة وعدة مراصد للمقاومة في بلدة القرارة، ما أدى إلى استشهاد اثنين وإصابة اثنين بجروح.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إنه قصف مواقعا في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة، قبل أن يتمكن من تنفيذ هجوم على الحدود.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل حول الغارة في وقت لاحق.