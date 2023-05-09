عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوكالة الأمريكية للتنمية تتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

الوكالة الامريكية
الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تتابع العمل بمشروع محطة مي

إستقبل لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث تفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقرره ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع.

رئيس جامعة الأقصر يشارك في جلسة القطاع الطبي بـ القصر العيني

رافق الوفد مهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى  ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الاقصر بحوالي 40كم  من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر  والمزمع من انشاءه لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير )  والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي 
لتخدم تلك المنطقة  بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالاضافة الي تكلفة الخط الناقل حوالي  95 مليون جنية مصرى والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع   365 مليون جنية مصرى  والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID  . في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الاعمال الخاصة بالمشروع بنهاية ابريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب-  سى دى إم سميث – كيمونكس مصر – CDM Smith.
ويذكر أنه تم الإشاده بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد بسير المشروع وفقا  للمخطط الزمني بالمشروع  وتحقيق المستهدف الشهري  حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع حيث اشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للاعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

IMG-20230509-WA0027
IMG-20230509-WA0027
IMG-20230509-WA0026
IMG-20230509-WA0026
IMG-20230509-WA0025
IMG-20230509-WA0025
IMG-20230509-WA0024
IMG-20230509-WA0024
الأقصر الأعمال الجارية الشرب والصرف الصحى المشروعات الهامه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جنوب الاقصر محطة مياه الشرب وفد الوكالة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

بيان عاجل للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشأن الغارات الإسرائيلية

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نتنياهو عن استمرار قصف غزة: مستعدون لخوض معركة متعددة الجبهات

بعد تهديدات روسيا.. أمريكا تكشف حقيقة اقتراب نشوب حرب نووية

متى يقع الطلاق عند الغضب؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا

تحت 80 ألف جنيه.. سيارات مستعملة بمواصفات مميزة| صور

بعد تتويجه.. ماذا سيحدث عند وفاة الملك تشارلز ومن يحكم بريطانيا بعده؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة غير متوقعة.. بريطانية تصاب بالذعر بمجرد فتح علبة فاصوليا مطبوخة

30 دقيقة تسبب أمراض خطيرة.. إزاى تقلل عدد ساعات استخدام الموبيل والكمبيوتر

تفاصيل أول عملية جراحية في العالم لدماغ جنين داخل الرحم

طريقة عمل الحمام بالكبد والقوانص في الفرن

فيديو

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

وزير الدفاع يلتقى نظيره العراقي لبحث التعاون العسكري المشترك

طبيب يستعين بأصدقائه لتصوير زوجته في أوضاع مخلة.. فيديوجراف

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ