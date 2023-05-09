الوكالة الأمريكية للتنمية تتابع العمل بمشروع محطة مياه الهنادي بالأقصر

إستقبل لواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وفد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية حيث تفقد الوفد مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر وذلك لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقرره ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع.

رافق الوفد مهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى ومن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومسؤولى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة للإنهاء وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

ويعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق اسنا جنوب الاقصر بحوالي 40كم من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر والمزمع من انشاءه لتقديم الإستفادة وخدمة حوالي 130الف نسمة من اهالي قري شرق اسنا ( الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير ) والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف وجاءت محطة مياه الهنادي

لتخدم تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى بالاضافة الي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنية مصرى والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا وبهذا تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 365 مليون جنية مصرى والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID . في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر نهو جميع الاعمال الخاصة بالمشروع بنهاية ابريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب- سى دى إم سميث – كيمونكس مصر – CDM Smith.

ويذكر أنه تم الإشاده بنسب التنفيذ التي تم إنجازها خلال الشهر الماضي مما يؤكد بسير المشروع وفقا للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري حيث تفقد الوفد مراحل التنفيذ المختلفة بالمشروع حيث اشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للاعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من اضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.

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