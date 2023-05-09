الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 15 شهيدا

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وقبل قليل، استشهد مواطنان فلسطينيا وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد وكالة "وفا" الفلسطينية نقلاً عن مستشفى ناصر في خان يونس بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) وإصابتين في قصف طائرة إسرائيلية بدون طيار مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ساعات فجر اليوم، والذي أسفر عن استشهاد 13 آخرين بينهم 4 أطفال و4 سيدات وإصابة 20 مواطناً بينهم إصابات وصفت بالحرجة والخطيرة، ودمار في الشقق السكنية والمنازل والمواقع.