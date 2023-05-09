السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة على خط الإسكندرية - طنطا

قررت هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وطنطا والعكس بالإضافة إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط الإسكندرية وشربين والعكس وذلك اعتباراً من يوم الاربعاء الموافق 10 / 5 / 2023 كالتالى :

تعديل تركيب قطارات ارقام (892/889-894/899) بتركيب (10) عربات تحيا مصر طبقاً لجداولها المرفق، كما قررت الهيئة الغاء وقوف قطار (584/585) ثالثة مكيفة المنصورة / الاسكندرية /المنصورة بمحطتي أبو حمص وكفر الدوار طبقاً للجدول المرفق والخدمة البديلة، قطار 7 القاهرة / الاسكندرية يتم وقفه بمحطة أبو حمص طبقاً للجدول المرفق، اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 / 5 / 2023.

كما تقرر تشغيل خدمة جديدة وهى تشغيل قطار ( 128) كخدمة جديدة ( الاسكندرية / طنطا) بتركيب(10) عربات تحيا مصر، على ان يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 20:45 ويصل الى محطة طنطا الساعة 22:50 طبقا للجدول المرفق، اعتباراً من يوم الاحد الموافق 21 / 5 / 2023 وكذلك تشغيل قطار ( 129) إكسبريس (طنطا / الاسكندرية) خدمة جديدة بتركيب(10) عربات تحيا مصر على ان يقوم من محطة طنطا الساعة 04:00 ويصل الى محطة الساعة 06:05 طبقا للجدول المرفق.