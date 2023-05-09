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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في حياة الأب.. برلمانية تطالب باقتسام الولاية على الأبناء بين الزوج الزوجة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إنها تؤيد انتقال الوصاية إلى الأم بعد وفاة الأب.

وأضافت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنها تطالب بأن تكون الوصاية على الأبناء مناصفة مع الأب أثناء حياته، وذلك فيما يتعلق بالولاية على النفس والولاية التعليمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن إعطاء المرأة الحق في الولاية، يأتي تفعيلًا للمساواة المنصوص عليها في الدستور، والتي يجب أن تترجم في صورة قوانين تفعّل على أرض الواقع.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، أعلن أن قضايا الوصاية والولاية على المال ستكون أولى قضايا المحور المجتمعي التي سيخصص لها جلسات يوم الخميس 18 مايو الجاري.

في سياق متصل، تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها.

وأوضحت النائبة أن هناك  شكاوى قدمت من المواطنين لمتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات  استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك.

وتطرقت النائبة في طلب الإحاطة إلى عدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميا، ما يتسبب في تعطيل مصالحهم.

الوصاية الوصاية على المال الولاية قانون الوصاية الحوار الوطني مها عبد الناصر

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