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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الدواء المصرية تبحث دعم الاستثمار والتبادل التجاري مع ممثلي الهيئة الوطنية للمنتجات الصحية بالبرتغال

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

استقبل، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كارلوس ألفيس، نائب رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية البرتغالي، والدكتورة إيما إيزابيل بيرس، رئيس الجمعية الوطنية للصيدلة، وممثلين عن شركات الدواء والقطاع الصحي بالبرتغال.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التطوير الفني وتنمية القدرات، وعدد من قيادات الهيئة، وممثلين عن شركات الأدوية المصرية.

حيث تم خلال الاجتماع بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين في مجال المستحضرات الطبية، ومناقشة أهمية التعاون في مجال تدريب العاملين، وتعزيز قدراتهم الرقابية في مختلف المجالات ذات الصلة؛ وذلك من خلال ورش عمل مشتركة، ومناقشة الآليات التي تسهم في دعم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، ودعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية.


وقد وجه رئيس هيئة الدواء المصرية الدعوة إلى  رئيس الهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بالبرتغال لعقد اجتماع افتراضي الأسبوع المقبل بين الهيئتين لمناقشة مستجدات العمل الرقابي، وآليات دعم التعاون المشترك بين الدولتين.

وعقب الاجتماع تم اصطحاب الوفد في جولة بالمعامل الرقابية للهيئة بالمنصورية، حيث أشاد الوفد بالمستوي المتطور الذي تمتلكه معامل الهيئة، وأكد أنها تضاهي مثيلتها في أوروبا، وأن ذلك يعكس القدرات المميزة التي تمتلكها هيئة الدواء المصرية كسلطة رقابية.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الأوربية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وتبادل الخبرات، ودعم الاستثمارات في سوق الدواء المصري.

 

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التبادل التجاري بين البلدين الجمعية الوطنية الدواء المصري المستحضرات الطبية هيئة الدواء المصرية

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