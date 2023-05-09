عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أمريكا بإلغاء شرط التطعيم ضد كورونا على المسافرين الأجانب

إلغاء شرط التطعيم
إلغاء شرط التطعيم ضد كورونا على المسافرين الأجانب

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، للقادمين إلى الولايات المتحدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء،  أنهى بايدن، المتطلبات الخاصة بتطعيم الموظفين الفيدراليين.

وتسري أوامر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتباراً من 12 مايو، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بـ فيروس كورونا.

المكسيك تعلن إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بـ فيروس كورونا

السعودية تعلن تجاوز جائحة كورونا وانتهاء الطوارئ.. تفاصيل

وفي وقت سابق من اليوم، أنهت المكسيك، حالة الطوارئ الصحية لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وألغت جميح قيود الوباء.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل: "وقع الرئيس مرسوماً بإنهاء المرسوم الأصلي الصادر في 23 مارس 2020، والذي يقضي بإعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم  جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية ألغت حالة الطوارئ لعدوى فيروس كورونا.

بايدن فيروس كورونا الرئيس الأمريكي أمريكا كورونا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالعصا.. تسريب فيديو خناقة عمرو يوسف مع تايسون

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

انتحل صفة طبيب وكشف عورتها..قرار عاجل ضد أستاذ جامعي بكلية التربية الرياضية

الذهب يهبط مجددا.. أسعار المعدن الاصفر في مصر اليوم

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

شارك في "الليل وأخره" ونجل كاتب شهير| تفاصيل إغماء فنان شاب ونقله لمركز السموم

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

ساقطة تعترف على رجلي أعمال: دفعوا لي أموالا لتصويري فيلمًا مخلا

موضوعات متعلقة

"لا يمكن الوثوق به".. إيلون ماسك يفجر مفاجأة مدوية بشأن "واتساب"

اعتراف صادم من أوكرانيا بشأن خطط الهجوم المضاد

عالم لا يرحم.. مفاجأة صادمة لـ زيلينسكي بشأن وضع أوكرانيا بعد الحرب

تحذير عاجل من الجيش البيلاروسي بشأن انتهاك حدود الجمهورية

الناتو: تزويد أوكرانيا بشحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة

قرار عسكري من وزير دفاع السويد يصدم أوكرانيا.. تفاصيل

خسائر كبيرة.. تراجع شديد في أسعار النفط العالمية

المكسيك تعلن إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

توسيع الهجمات.. قرارات عاجلة من الاحتلال الإسرائيلي بعد اجتماع الكابينت

شبانة: الأهلي يوافق على رحيل محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو بشرط واحد

محافظة القاهرة تحسم الجدل حول هدم مقبرة الشيخ محمد رفعت

رددها 11 مرة.. آية قرآنية تطرد الجن والشياطين من المنزل

رضا حجازي: لا تطوير للتعليم دون الارتقاء بالمعلم وتنميته مهنيا

محامية زوجة حسن شاكوش: طليق موكلتي يشهر بها بتصريحات كاذبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبير صبري تفاجئ متابعيها بأحدث جلسة تصوير.. وحقيبة يتخطى سعرها 50 ألف جنيه

لسبب صادم.. أب يضرب عريس ابنته بالشبشب أمام المعازيم بالهند

الوزن والتدخين.. 6 طرق فعالة للوقاية من الإصابة بالنوبة القلبية

شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

فيديو

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

ميسي ينتقل إلى الدوري السعودي | اعرف الحكاية وتفاصيلها.. شاهد

أضحكت الملايين ورحلت باكية.. حقيقة اعتناق زينات صدقي الديانة اليهودية |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ