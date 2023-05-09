قرار عاجل من أمريكا بإلغاء شرط التطعيم ضد كورونا على المسافرين الأجانب

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، للقادمين إلى الولايات المتحدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، أنهى بايدن، المتطلبات الخاصة بتطعيم الموظفين الفيدراليين.

وتسري أوامر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اعتباراً من 12 مايو، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بـ فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من اليوم، أنهت المكسيك، حالة الطوارئ الصحية لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وألغت جميح قيود الوباء.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل: "وقع الرئيس مرسوماً بإنهاء المرسوم الأصلي الصادر في 23 مارس 2020، والذي يقضي بإعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية ألغت حالة الطوارئ لعدوى فيروس كورونا.