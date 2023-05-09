المكسيك تعلن إنهاء حالة الطوارئ المرتبطة بـ فيروس كورونا

أنهت المكسيك، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الصحية لعام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، والغت جميح قيود الوباء.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل: "وقع الرئيس مرسوماً بإنهاء المرسوم الأصلي الصادر في 23 مارس 2020، والذي يقضي بإعلان حالة الطوارئ في مجال الصحة".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية ألغت حالة الطوارئ لعدوى فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، قال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا لن يتم القضاء عليه تمامًا، لأن طرق انتقاله من الحيوانات إلى البشر تجعل المهمة معقدة للغاية.