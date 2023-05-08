الصين تحذر العالم: مخاطر فيروس كورونا مازالت قائمة والوضع الوبائي غير مستقر

قال مسؤولون صينيون، اليوم، إن الوضع العام لوباء كوفيد 19 في البلاد غير مستقر وأن مخاطر المرض لا تزال قائمة، كما أكدوا على أن جميع المحليات يجب أن تضمن صحة الناس مع تسهيل إنتاجهم وحياتهم.

وبحسب التلفزيون الصيني المركزي، قال مي فنج، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية، في مؤتمر صحفي، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء التاج الجديد لم يعد يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، لكن هذا لا يعني أن الوباء قد انتهى كتهديد صحي عالمي، بل يجب على البلدان أن تنتقل من حالة الطوارئ لإدارة الوباء مع الأمراض المعدية الأخرى، ولا يمكن وقف العمل.

وأكد مي فنج، أن فيروس كورونا لا يزال يتحور، والوضع الوبائي المحلي في الصين متقطع بشكل عام، وما زالت مخاطر المرض موجودة.

وتابع، يجب أن تستمر جميع المحليات والإدارات في تنفيذ الإجراءات المختلفة لتسهيل الإنتاج والحياة للمواطنين مع ضمان صحتهم.