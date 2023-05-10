أخبار التعليم | افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. علوم القاهرة تنظم احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

علوم القاهرة تنظم احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات ... اليوم

تنظم كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم، احتفالية يوم المرأة العالمي في الرياضيات خلال شهر مايو الجاري، وتاتي بالتعاون مع رابطة المرأة المصرية في الرياضيات واللجنة الوطنية للرياضيات، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده الشريف، عميد الكلية و الدكتورة سحر فضل الله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسني علي عبد السلام، رئيس مجلس قسم الرياضيات.

أثار القاهرة تعلن تعليمات هامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى ..تفاصيل

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ، عدد من التعليمات الهامة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

جامعة عين شمس تنظم احتفالية كبرى لمنح الخبير الاقتصادي العالمي محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية

أعلن الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، استعداد جامعة عين شمس للاحتفالية الكبرى التي تنظمها الجامعة لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، وتقام الاحتفالية الكبرى ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" ، وذلك في الفترة من ١٠ إلى ١١ من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

اليوم سياحة و فنادق حلوان تنظم ملتقي توظيفي للطلاب

اعلنت كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عن تنظيمها اليوم الملتقى التوظيفى لخريجي وطلاب الكلية بالقاعة الكبرى بفندق كلية السياحة.

افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. غدا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ عن إقامة فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣.