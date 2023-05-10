افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. غدا



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ عن إقامة فعاليات افتتاح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات"، وذلك يوم الخميس الموافق ١١ مايو ٢٠٢٣،.



وتهدف الندوة إلى ترسيخ فكرة التخصصات البينية والعابرة للتخصصات في التعليم العالي المصري والنهوض بهما، وتمثل هذه الندوة البداية الرسمية لـ "الشبكة المصرية القومية للبرامج والبحوث البينية"، وتشتمل الندوة أيضًا على عرض رؤى إستراتيجية للدكتور أيمن عاشور حول التعليم العالي والبحث العلمي مع التركيز على البرامج والبحوث البينية. كما تستعرض الدكتورة/ أولي فيلسمير الأستاذ بجامعة ليوفانا بألمانيا، والخبير العالمي في التخصصات البينية والعابرة للتخصصات رؤيتها في هذا المجال.

كما سيتم منح جوائز للمشاركين الناجحين من البرنامج التدريبي لعام 2022، وستوفر الندوة فرصة لتبادل الأفكار حول الموضوعات البحثية الملحة التي تتطلب تدخل الأفكار الاستباقية في العديد من المجالات.