بمشاركة شباب الجامعات.. تفاصيل نموذج محاكاة الحوكمة الاقتصادية بأسوان

كشفت سلوى طبالة استشاري أول حوكمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، تفاصيل نموذج محاكاة مشروع الحوكمة الاقتصادية بمدينة أسوان.

وقالت سلوى طبالة في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" نموذج المحاكاة تم تنفيذه مع شباب الجامعات للتعرف على الاتفاقيات الدولية والنقاشات التي تدور في المحافل الدولية ".

وأضافت سلوى طبالة:" نستهدف أن يحاكي الطلاب شكل الاتفاقيات بين الدول والعلاقات بينهم ".

وأكملت سلوى طبالة :" كان من الضروري مشاركة الشباب في نموذج محاكاة مشروع الحوكمة الاقتصادية ".

ولفتت سلوى طبالة :" تنسيق كامل مع محافظ أسوان من أجل تنفيذ مشروع نموذج محاكاة مشروع الحوكمة الاقتصادية ".