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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني: نحتاج إلى الحوكمة في إدارة المنظومة الصحية

صدى البلد

قالت الدكتورة راندا مصطفى مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني، إن اللجنة مهتمة جدا بملف التأمين الصحي، وقضية الأطباء والتمريض.

وأضافت الدكتورة راندا مصطفى، خلال استضافتها في برنامج "كلام في السياسة" مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أحد أهم المحاور الخاصة بالأطباء، يتعلق بمعرفة أسباب خروج الطلاب لدراسة الطب في السودان وأوكرانيا.

ولفتت إلى أن أحد أهم أسباب هذه الظاهرة، هي ارتفاع تكاليف دراسة الطب في الجامعات الخاصة بـ مصر عن دراستها في أوكرانيا والسودان، وهو ما ينتج عنه غربة الأبناء وإهدار العملة الصعبة، ثم نضطر للتدخل لحمايتهم إذا اندلعت الحرب كما حدث.

ولفتت إلى أن مصر فيها مستشفيات كثيرة وعلى مستوى عال من الكفاءة، لكننا نحتاج إلى حوكمة في إدارة المنظومة الصحية، فكل مستشفى يتبع هيئة مختلفة، وهو ما قد يوحي بوجود نقص في الأجهزة والاستعدادات، لكن في الحقيقة مستشفياتنا ليست فقيرة.

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