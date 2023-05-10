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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي منطقة السكة الوسطي بحي أول المحلة الكبرى يستغيثون من عدم إنارة الأعمدة

صدى البلد

أعرب سكان منطقة السكه الوسطي بحي اول المحله الكبرى -  فى محافظة الغربية ، عن استيائهم بسبب أعمدة الإنارة لا يوجد بها أي إنارة مما يتسبب في العديد  من الحوادث التي تعرض حياة المارة للخطر.

يقول المواطن أيمن الغرباوي في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “نتضرّر ونعاني  أشد المعاناة بصفة يومية من تهالك أعمدة الإنارة وعدم وجود كشافات إنارة  بجانب سور مدرسة المحله الرسمية للغات وأمام المقابر الجديدة ولا يوجد بها أى إنارة تذكر وعند دخول الليل تتحول إلى ظلام دامس، وذهبنا مرارا وتكرارا وأكثر من مرة إلى رئيس الوحدة المحلية لعرض الأزمة والمشكلة عليه ولم يتم تنفيذ شيء حتى الآن.

وناشد القارئ المسئولين بمحافظة الغربية والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لإنارة شوارع القرية والاهتمام والعناية بالأمر، لاتخاذ وعمل اللازم  لتسهيل حركة الأهالي وحفاظا على الأرواح.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01278277567

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يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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