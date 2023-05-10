بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

في واقعة نادرة من نوعها، ولدت أنثي ماعز جدي - ابن الماعز- بعين واحدة ووجه شُبه بالبشري نظرا لطوله وشكل فمه وذقنه مما ترك أهل قرية في إندونيسيا مصدومين.

ولدت أنثي الماعز الموجودة في باندان إنداه بجزيرة لومبوك ريجنسي في إندونيسيا جديين، أحدهما سليما صحيا والآخر عاني من اضطراب نادر.

مصير مأساوي للجدي

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام محلية، فقد عاش الجدي الصغير لمدة 20 دقيقة فقد بعد ولادته حيث قام مالكه سوبرابتو البالغ من العمر 30 عاما بدفنه في قبر ضحل.

وقال جار مالك الماعز، مصدر فريد، 26 عاما ، لوسائل إعلام محلية: “الماعز أحادي العين غريب نوعا ما ، ليس به فرو ولونه غريب”.

ووفقا لرئيس وكالة الزراعة المركزية في لومبوك، توفيكورايمان بوانوت، فقد عانى الجدي من عيب خلقي نادر تسبب في عدم انقسام مدارات العين إلى تجويفين مما أدي إلى وجود حقل عين واحد أو مجالين ثنائيين قريبين جدا من بعضهما البعض.

يأتي ذلك بعد أن أصيبت إحدى المزارع بالدهشة عندما أنجبت إحدى بقراتها عجلا متحورا برأسين.

ولادة جدي بعين واحدة ووجه شبه بالبشري

ولادة جدي بعين واحدة ووجه شبه بالبشري

ولادة جدي بعين واحدة ووجه شبه بالبشري



