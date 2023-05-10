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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حفرة ومجرفة.. تشارلز يغضب في أول زيارة له بعد تنصيبه ملكا لبريطانيا

الملك تشارلز الثالث
الملك تشارلز الثالث

انزعج الملك تشارلز الثالث في أولى زياراته الملكية بعد حفل تتويجه على عرش المملكة البريطانية السبت الماضي، بسبب الترتيبات التي لم تسير كما هو مخطط لها. 
 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، كان الملك يشارك في حفل وضع حجر الأساس في مختبر Whittle بجامعة كامبريدج، وعندما تم تسليمه مجرفة عملاقة لامعة إلى حد ما ، لاحظ بسرعة أن الحفرة التي كان على وشك حفرها قد تم حفرها بالفعل ... مع وضع العشب مرة أخرى في أعلى المكان الذي كان يسير إليه.

وقال الملك تشارلز بغضب: 'لا تخبرني أنه قد تم حفره بالفعل؟

'هذا غير عادل للغاية.

'كنت أتطلع إلى القيام ببعض أعمال البستنة.

ثم كشف النقاب عن لوحة وألقى خطابًا قصيرًا استكمالا للزيارة، وهو خطابه الاول بعد التتويج كملك.

وقال: 'لا أستطيع أن أخبرك كم هي فرحة أن أكون هنا".

وأشاد الملك تشارلز بالعمل الذي يتم إنجازه في الجامعة فيما يتعلق بالطيران ، كما أشاد بالتعاون الذي قام به مختبر ويتل.

الملك تشارلز المملكة البريطانية

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