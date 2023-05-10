ناقد رياضي : الزمالك يستعيد ثنائي الفريق في نهاية الموسم

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن إقامة بطولة كأس مصر بدون تقنية الفار كارثة، مشيرًا إلى أن الحكام أصبحوا يعتمدون على تقنية الفيديو بشكل أساسي في المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ركلة الجزاء التي تم احتسابها على الزمالك ليست صحيحة، ولكن بروكسي يستحق ركلة واحدة فقط، والتحكيم لم يؤثر على نتيجة المباراة".

أوباما وعلاء إلى الزمالك

وأضاف أحمد الخضري: "عودة يوسف أوباما للزمالك في الموسم القادم أمر هام للغاية رغم أن اللاعب مرتاح في السعودية ويريد إكمال مشواره هناك".

وأكمل: "الزمالك سوف يستعيد أوباما ومحمود علاء في الموسم المقبل".