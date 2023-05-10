بعد شكوى على فيس بوك.. الأمن يداهم تجار المخدرات في كعابيش بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطى المواد المُخدرة بمنطقة كعابيش بالجيزة.

بالفحص وباستهداف المنطقة محل الشكوى بالعديد من الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة، أسفرت عن ضبط 202 قضية اتجار بالمواد مُخدرة، بإجمالى 240 متهما.

وعُثر بحوزتهم على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,338 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 4,901 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر وزنت 1,968 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 3,056 كيلو جرام- كمية من مخدر البانجو- 5954 قرصا مخدرا".