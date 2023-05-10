منتخب مصر لسلاح السيف رجال يشارك في كأس العالم بأسبانيا

يشارك منتخب مصر لسلاح السيف رجال في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 12 حتى 14 مايو الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من: زياد السيسي "المصنف ال 16 عالميًا" - محمد عامر "المصنف ال 26 عالميًا" - مدحت معتز "المصنف ال 47 عالميًا" - أدهم معتز "المصنف ال 49 عالميًا" - مصطفى أيمن "المصنف ال 174 عالميًا" - مازن العربي "المصنف ال 277 عالميًا".

وتقام منافسات الفردي على مدار يومان، حيث تنطلق يوم الجمعة أدوار المجموعات حتى أدوار خروج المغلوب الغير رئيسية يليها يوم السبت أدوار خروج المغلوب الرئيسية من دور ال 64 حتى النهائي، وتنطلق منافسات الفرق يوم الأحد.

ويشارك في منافسات الفردي 240 لاعب كما يشارك في منافسات الفرق 29 دولة.

وتعد هذه أولى بطولات سلاح سيف للرجال داخل التصنيف الخاص بأولمبياد باريس 2024، كما أنها أخر بطولة كأس عالم بموسم 2022-2023.

حيث يتبقى فقد بطولة إفريقيا بالقاهرة في شهر يونيو القادم وبطولة العالم بإيطاليا في شهر يوليو القادم.