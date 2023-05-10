اجتماع طاريء لمجلس الجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية في وقت لاحق اليوم /الأربعاء/ برئاسة مصر (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة) لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة وذلك بناء على طلب مصر وفلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، في تصريح له اليوم، إن الاجتماع الطاريء سيبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.