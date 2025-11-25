قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار أحمد بنداري: تزويد المقرات الانتخابية ذات الكثافات العالية بصناديق وسواتر
وزير التعليم الإيطالي: التعاون مع مصر يشمل الميكاترونيكس والزراعة والصحة والصناعات الغذائية
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس القاهرة الخميس .. شوف جدولك
استكمال مشروع التوثيق والحفظ بالمصاطب الشمالية في الكرنك ضمن أعمال البعثة الإسبانية بالأقصر
العاملون بمستشفى الحسينية المركزي يشاركون في انتخابات النواب 2025 بالشرقية
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بينهم كلوب وزيدان.. 7 مرشحين كبار لإنقاذ ليفربول من أزمته

ليفربول
ليفربول
أمينة الدسوقي

يواجه المدرب الهولندي آرني سلوت ضغوطا متزايدة داخل ليفربول، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي وضعت حامل لقب الدوري الإنجليزي في واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة.

نتائج صادمة تضرب تاريخ ليفربول

الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة أمام نوتنغهام فورست فجرت موجة غضب داخل النادي، ودفعت المحللين للتساؤل حول مستقبل سلوت.

وبحسب بيانات "أوبتا"، فقد خسر ليفربول مباراتين متتاليتين بفارق 3 أهداف أو أكثر للمرة الأولى منذ أبريل 1965، عندما كان الأسطورة بيل شانكلي على رأس الجهاز الفني.

صورة قاتمة قبل أعياد الميلاد

تراجع مستوى بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم ألكسندر إيزاك، إلى جانب عدم انسجام الوافد الجديد فلوريان فيرتز، زاد من قتامة المشهد داخل أنفيلد.

وعلى الرغم من مرور ستة أشهر فقط على تتويج الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي، فإن الوضع الحالي يبدو مختلفا تماما.

ليفربول تراجع إلى المركز الحادي عشر بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، رغم إنفاق نحو 450 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية، ما جعل الجماهير تتساءل عن الجدوى الفنية من هذا الاستثمار الضخم.

المرشحون لخلافة سلوت قائمة مفتوحة

مع تواصل التراجع، بدأ مجلس الإدارة والجماهير في طرح أسماء بديلة قد تتولى المهمة في حال تقرر الرحيل وفيما يلي أبرز المرشحين:

يورجن كلوب.. الحلم الذي لا يموت

يظل يورجن كلوب الاسم الأبرز، رغم تأكيده عدم نيته العودة للتدريب في الوقت الحالي.

يورجن كلوب

كلوب يعمل ضمن مجموعة ريد بول كمدير لكرة القدم العالمية، إلا أن العلاقة التاريخية بينه وبين ليفربول تجعل عودته خيارا استثنائيا واردا.

المدرب الألماني (58 عامًا) قاد ليفربول إلى تحقيق جميع البطولات الكبرى الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

أندوني إيراولا.. مدرب الضغط العالي

مدرب بورنموث يعد من أبرز الخيارات الواقعية، بفضل أسلوبه القائم على الضغط والطاقة والانضباط، وهو أسلوب يعيد للأذهان أفضل فترات كلوب مع الريدز.

إيراولا قاد بورنموث الموسم الماضي لإنجاز تاريخي بإنهاء الدوري في المركز التاسع، و يتفوق حاليا على ليفربول في جدول الترتيب.

أوليفر جلاسنر صانع المفاجآت

جلاسنر قاد كريستال بالاس لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، وتأهل إلى أوروبا رغم رحيل ركائز الفريق مثل أوليسه وزها وإيزه.

ويحتل بالاس حاليا المركز الخامس، كما سبق أن هزم ليفربول في الدرع الخيرية بداية الموسم.

زين الدين زيدان.. الخبرة الأوروبية

المدرب الفرنسي المتوج بثلاثية دوري الأبطال مع ريال مدريد لا يزال خارج التدريب منذ 2021.

زين الدين زيدان

ورغم ترجيح انتظاره قيادة منتخب فرنسا بعد مونديال الصيف المقبل، فإن قدرته الفريدة على إدارة النجوم قد تجعله خيارا مثاليا لغرفة ملابس ليفربول.

ماوريسيو بوكوتينيو.. أسلوب يناسب ليفربول

المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وسبق له قيادة باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي.

أسلوبه الهجومي يجعله مناسبا لطبيعة ليفربول، لكن التزامه بقيادة المنتخب نحو مونديال 2026 قد يقلل فرص التعاقد معه.

ستيفن جيرارد.. خيار عاطفي

أسطورة النادي ستيفن جيرارد يبقى حاضرا في قائمة الترشيحات، خاصة لدى الجماهير.

ورغم تتويجه بالدوري الإسكتلندي مع رينجرز عام 2021، فإن تجربتيه مع أستون فيلا والاتفاق لم تكونا ناجحتين، ما يثير الشكوك حول جاهزيته لقيادة ليفربول هذا الموسم.

سيسك فابريجاس.. المفاجأة الأوروبية

فابريجاس يعد أحد أكثر المدربين الصاعدين إثارة للاهتمام، حيث يقدم موسما مذهلا مع كومو الإيطالي في الدرجة الأولى، محققا المركز الثامن في أول حضور للفريق بالدوري.

ورغم أن أفكاره وتجاربه كلاعب كبير مع برشلونة وتشيلسي تضيف إلى جاذبيته، فإن التعاقد معه يبدو مهمة معقدة وصعبة.

مستقبل سلوت.. الباب ما زال مفتوحا

ورغم تصاعد الانتقادات، ما زالت إدارة ليفربول تمنح سلوت فرصة أخيرة على أمل تحسين النتائج قبل اتخاذ أي قرار حاسم.

ومع اقتراب فترة أعياد الميلاد، قد تحمل الأسابيع المقبلة إجابة واضحة إما استعادة الفريق لتوازنه، وإما اللجوء إلى أحد الأسماء الثقيلة في عالم التدريب.

آرني سلوت المدرب الهولندي آرني سلوت ليفربول ألكسندر إيزاك زين الدين زيدان الدوري الإنجليزي ريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

سماع أذان الفجر

5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها

ترشيحاتنا

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يقدم توصيات لحسن العشرة.. السبت المقبل

ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».. ندوة توعوية بجامعة السويس حول خطورة التحرش

معنى لا حول ولا قوة إلا بالله

كنز من كنوز الجنة.. لا حول ولا قوة إلا بالله| اعرف معناها وسرها

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد