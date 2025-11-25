بينهم كلوب وزيدان.. 7 مرشحين كبار لإنقاذ ليفربول من أزمته

يواجه المدرب الهولندي آرني سلوت ضغوطا متزايدة داخل ليفربول، بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي وضعت حامل لقب الدوري الإنجليزي في واحدة من أسوأ فتراته خلال السنوات الأخيرة.

نتائج صادمة تضرب تاريخ ليفربول

الهزيمة القاسية بثلاثية نظيفة أمام نوتنغهام فورست فجرت موجة غضب داخل النادي، ودفعت المحللين للتساؤل حول مستقبل سلوت.

وبحسب بيانات "أوبتا"، فقد خسر ليفربول مباراتين متتاليتين بفارق 3 أهداف أو أكثر للمرة الأولى منذ أبريل 1965، عندما كان الأسطورة بيل شانكلي على رأس الجهاز الفني.

صورة قاتمة قبل أعياد الميلاد

تراجع مستوى بعض نجوم الفريق وعلى رأسهم ألكسندر إيزاك، إلى جانب عدم انسجام الوافد الجديد فلوريان فيرتز، زاد من قتامة المشهد داخل أنفيلد.

وعلى الرغم من مرور ستة أشهر فقط على تتويج الفريق بلقب الدوري في الموسم الماضي، فإن الوضع الحالي يبدو مختلفا تماما.

ليفربول تراجع إلى المركز الحادي عشر بفارق 11 نقطة عن أرسنال المتصدر، رغم إنفاق نحو 450 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية، ما جعل الجماهير تتساءل عن الجدوى الفنية من هذا الاستثمار الضخم.

المرشحون لخلافة سلوت قائمة مفتوحة

مع تواصل التراجع، بدأ مجلس الإدارة والجماهير في طرح أسماء بديلة قد تتولى المهمة في حال تقرر الرحيل وفيما يلي أبرز المرشحين:

يورجن كلوب.. الحلم الذي لا يموت

يظل يورجن كلوب الاسم الأبرز، رغم تأكيده عدم نيته العودة للتدريب في الوقت الحالي.

كلوب يعمل ضمن مجموعة ريد بول كمدير لكرة القدم العالمية، إلا أن العلاقة التاريخية بينه وبين ليفربول تجعل عودته خيارا استثنائيا واردا.

المدرب الألماني (58 عامًا) قاد ليفربول إلى تحقيق جميع البطولات الكبرى الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

أندوني إيراولا.. مدرب الضغط العالي

مدرب بورنموث يعد من أبرز الخيارات الواقعية، بفضل أسلوبه القائم على الضغط والطاقة والانضباط، وهو أسلوب يعيد للأذهان أفضل فترات كلوب مع الريدز.

إيراولا قاد بورنموث الموسم الماضي لإنجاز تاريخي بإنهاء الدوري في المركز التاسع، و يتفوق حاليا على ليفربول في جدول الترتيب.

أوليفر جلاسنر صانع المفاجآت

جلاسنر قاد كريستال بالاس لتحقيق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي، وتأهل إلى أوروبا رغم رحيل ركائز الفريق مثل أوليسه وزها وإيزه.

ويحتل بالاس حاليا المركز الخامس، كما سبق أن هزم ليفربول في الدرع الخيرية بداية الموسم.

زين الدين زيدان.. الخبرة الأوروبية

المدرب الفرنسي المتوج بثلاثية دوري الأبطال مع ريال مدريد لا يزال خارج التدريب منذ 2021.

ورغم ترجيح انتظاره قيادة منتخب فرنسا بعد مونديال الصيف المقبل، فإن قدرته الفريدة على إدارة النجوم قد تجعله خيارا مثاليا لغرفة ملابس ليفربول.

ماوريسيو بوكوتينيو.. أسلوب يناسب ليفربول

المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة يملك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، وسبق له قيادة باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي.

أسلوبه الهجومي يجعله مناسبا لطبيعة ليفربول، لكن التزامه بقيادة المنتخب نحو مونديال 2026 قد يقلل فرص التعاقد معه.

ستيفن جيرارد.. خيار عاطفي

أسطورة النادي ستيفن جيرارد يبقى حاضرا في قائمة الترشيحات، خاصة لدى الجماهير.

ورغم تتويجه بالدوري الإسكتلندي مع رينجرز عام 2021، فإن تجربتيه مع أستون فيلا والاتفاق لم تكونا ناجحتين، ما يثير الشكوك حول جاهزيته لقيادة ليفربول هذا الموسم.

سيسك فابريجاس.. المفاجأة الأوروبية

فابريجاس يعد أحد أكثر المدربين الصاعدين إثارة للاهتمام، حيث يقدم موسما مذهلا مع كومو الإيطالي في الدرجة الأولى، محققا المركز الثامن في أول حضور للفريق بالدوري.

ورغم أن أفكاره وتجاربه كلاعب كبير مع برشلونة وتشيلسي تضيف إلى جاذبيته، فإن التعاقد معه يبدو مهمة معقدة وصعبة.

مستقبل سلوت.. الباب ما زال مفتوحا

ورغم تصاعد الانتقادات، ما زالت إدارة ليفربول تمنح سلوت فرصة أخيرة على أمل تحسين النتائج قبل اتخاذ أي قرار حاسم.

ومع اقتراب فترة أعياد الميلاد، قد تحمل الأسابيع المقبلة إجابة واضحة إما استعادة الفريق لتوازنه، وإما اللجوء إلى أحد الأسماء الثقيلة في عالم التدريب.