ليفربول يتحرك لحسم صفقة هجومية إفريقية في الانتقالات الشتوية

أفادت تقارير صحفية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى بجدية لتعزيز صفوفه الهجومية خلال سوق الانتقالات الشتوي المقبل في يناير، عبر التعاقد مع المهاجم الإفريقي أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث.

ويأتي تحرك ليفربول بعد تراجع ملحوظ في مستوى الفريق، حيث تكبد 6 هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة.

كان آخر هزيمة لفريق الريدز أمام نوتينجهام فورست في الجولة الثانية عشر، بثلاثية نظيفة.

وبحسب تقرير نشرته "سكاي سبورت ألمانيا"، يسعى ليفربول للتعاقد مع سيمينيو لتعزيز خط الهجوم وخلافة جناحه الحالي محمد صلاح، على الرغم من مشاركة اللاعب مع منتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية.

ويشير التقرير إلى أن النادي الأحمر يدرك ضرورة دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد سيمينيو مع بورنموث، الذي يبلغ حوالي 70 مليون يورو، كما أن المنافسة على اللاعب شرسة، حيث تتنافس أندية إنجليزية كبرى أخرى على ضمه.

ويرتبط سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، بعقد مع نادي بورنموث حتى عام 2030.