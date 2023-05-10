الجامعة العربية: الإعلام الفلسطيني يتعرض لأفظع الانتهاكات لطمس الهوية

تحيي جامعة الدول العربية في 11 مايو يوم "التضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني" تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورته 52 المنعقدة في سبتمبر 2022 بالقاهرة.

قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن هذه الذكرى التي تصادف فاجعة اغتيال الإعلامية الفلسطينية بقناة "الجزيرة" الشهيدة شيرين أبو عاقلة مناسبة لإثارة انتباه الرأي العام العالمي والنخب الصحفية والاعلامية والفكرية والهيئات الحقوقية بالحاجة للتضامن مع مكونات الاعلام الفلسطيني ضد الممارسات والخطط الممنهجة للسلطات الإسرائيلية الهادفة إلى طمس عمق جذور الهوية الفلسطينية، وتحريف أصالة المعالم الحضارية والروحية الفلسطينية وخاصة بالقدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، قال السفير خطابي، إن الإعلام الفلسطيني يتعرض لأفظع الانتهاكات دون أدنى اعتبار لقواعد وضوابط حماية السلامة البدنية للصحفيين والاعلاميين أثناء أداء مهامهم المهنية في النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة معاملتهم وفق أحكام القانون الدولي الانساني ولا سيما مقتضيات المادة 79 من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.

وأكد السفير خطابي، أن القضية الفلسطينية تظل في صلب استراتيجية العمل الاعلامي العربي مشيرا إلى أن جامعة الدول العربية بادرت منذ اللحظة الأولى لاقتراف هذا الفعل الاجرامي الدنيء لدعم المبادرة الفلسطينية التي تروم إحياء هذه الذكرى لما لها من حمولة رمزية وفاء لروح شرين أبو عاقلة وأمثالها من الإعلاميين الفلسطينيين الذين وهبوا حياتهم، بكل نكران ذات، نبراسا وإخلاصًا لرابطة الانتماء وأمانة الدفاع عن المبادئ والقيم الإنسانية.

