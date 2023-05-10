مجلس جامعة عين شمس يمنح محمود محي الدين الدكتوراة الفخرية.. صور

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و تمنح الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، و بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات، و مجلس الجامعة، و الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون قطاع الصحة،

الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محي الدين، وذلك على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس.



وكرم مجلس جامعة عين شمس خلال انعقاده المؤتمر العلمي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس امتناناً وعرفاناً بما قدمه من مجهودات وإنجازات لجامعة عين شمس خلال فترة رئاسته،.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ان الجامعة تفخر بمنح الدكتور محمود محي الديني الدكتوراة الفخرية بموافقة أعضاء مجلس الجامعة.



اكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الدكتور محمود محي الدين له العديد من الانجازات حيث ساهم في دفع جهود المؤسسات المالية والدول لتحقيق أهداف التنمية و القضاء على الفقر. بالإضافة لجهوده في تمويل التنمية و التعاون مع المؤسسات و المنظمات الدولية مشيراً إلى مهام متنوعة أنجزها الدكتور محمود محيي الدين خلال مناصبه المختلفة التي تولاها على مدار سنوات عمله.

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، إن المؤتمر يمتد ليومين تناقش كافة الرؤى و الحلول و التحديات الغير مسبوقة، موضحا ان التحديات تشمل التغير المناخي و الاوبئة الي جانب تحدي عدد من الموضوعات مجابهة الفقر، موضحا ان التحديات تستلم تكاتف الجميع لمواجهتها، موضحا ان رؤية الجامعة نحو المؤتمر هو اقتصاد المعرفة و إيجاد الحلول الممكنة للارتقاء.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمي، و الدراسات العليا، ان المؤتمر يناقش عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها اقتصاد المعرفة، و هو أن يتم تحويل التعليم و المعرفة الي إنتاج.

يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة و هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

وتقلد أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .



كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.

وتولى مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠.



قدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.

جامعة عين شمس

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