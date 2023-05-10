عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أيمن عاشور: بنك المعرفة ساهم الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية دوليًا

مجلس أمناء بنك المعرفة
مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول لمجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أمس الثلاثاء، بحضور الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والدكتور عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أشار الدكتور أيمن عاشور ، إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.

txt

اعلان تفاصيل التحاق طلاب الشهادات فوق المتوسطة والدبلومات بالجامعات التكنولوجية قريبا

txt

التعليم العالي: نعمل على تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم أبحاث المتقدمين للترقية

وأكد الوزير ، على أهمية ربط بنك المعرفة المصري بالرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في 7 مارس 2023، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري (EKB) هو مبادرة رئاسية تأسس عام 2015؛ بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.

وأوضح عاشور ، أن خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة، هي: تحقيق الريادة في المنطقة العربية ودول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية لتحقيق منافسة مشروعة مع العالم المتقدم، فضلاً عن الارتقاء بالإنتاج المحلي من خلال ربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة في كافة مجالات الحياة.

txt

افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. غدا

txt

التعليم العالي: نعمل على تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم أبحاث المتقدمين للترقية

وناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال أربع أولويات شاملة ومرنة، وهي: الابتكار والريادة والمنافسة والارتقاء بالواقع المحلي وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى، تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الانتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات المصرية إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري والتي تستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.

كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري للجامعات ومراكز البحوث على مستوى الباحثين ومساعدين الباحثين والطلاب، والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، تحسين تصنيف الجامعات المصرية والمراكز البحثية من خلال رفع تصنيف الجامعات التي صنفت فعليًا خلال السنوات الماضية وكذلك إدراج عدد أكبر من الجامعات المصنفة والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية ذات الصلة، تأكيد دور بنك المعرفة المصري كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري علي منصته الالكترونية، استمرار تقديم بنك المعرفة المصري للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، التوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربي للدوريات المقالات المنشورة بالغة العربية والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.

ومن جانبها، أشارت د. عبير الشاطر إلى تطور الخدمات المطروحة لبنك المعرفة المصري ، حيث زاد المحتوى العلمي والمستخدمين فبلغ عدد المستندات عام 2022 إلى 22 مليون مستند علمي تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصري، لافتة إلى أن بنك المعرفة المصري خلال السنوات الماضية استطاع أن يخدم قطاعات عديدة المُختصة والمعنية بمصادر المعلومات والمعرفة، فمن خلال بنك المعرفة المصري يستطيع الباحثون المصريون بالجامعات والمراكز البحثية استعراض المحتوي العلمي المتاح من الناشرين الدوليين، حيث وصل عدد عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله. ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري خلال الأشهر الماضية ما يقترب من 25 مليون مشاهدة طبقًا لإحصائيات انالتيكس.

جدير بالذكر أن مجلس أمناء بنك المعرفة المصري يضم كل من، د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي (رئيسًا)، وعضوية كل من: د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ود. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، واللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، ود. شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق، ود. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. أحمد ضاهر نائب وزير التعليم والتعليم الفني، ود. عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري، ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية. 

استراتيجية الوطنية للتعليم العالي اقتصاد المعرفة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

افتتاح ندوة حول "برامج البحوث البينية ومتعددة التخصصات".. غدا

التعليم العالي تعلن توصيات الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني

الحوار الوطني يفتح ملف "البحث العلمي"|خبراء ومبتكرون يقيمون الوضع الحالي .. ويقدمون روشتة التطوير بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث

التعليم العالي: نظام متكامل لتوفير البيئة المناسبة في المراكز البحثية

أخبار التعليم.. صدي البلد داخل متحف الزعفران بجامعة عين شمس.. موعد عيد الأضحى 2023 العيد الكبير في مصر

قبول الطلاب العائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا بالجامعات المصرية.. التعليم العالي تتغاضى عن شرط قضاء الطالب 50% من السنوات الدراسية .. وتوضح تفاصيل اختبارات تحديد المستوى

قرار وزاري.. وليد أنور أمينَا عامًا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وزير التعليم العالي: مستعدون للتعاون مع جمعية المهندسين في الارتقاء بالقطاع

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ