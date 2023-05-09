عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نعمل على تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم أبحاث المتقدمين للترقية

اجتماع مجلس إدارة
اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث، بحضور الدكتور  حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز، والدكتور  ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور  وليد الزواوي أمين مجلس المعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس المركز القومى للبحوث لإدراجه فى مؤشر  (الأداء البحثى)، ضمن المؤسسات (Q1) وحصوله  على المركز (1475) فى تصنيف سيماجو (SCImago) العالمى لعام 2023، وإدراجه أيضاً ضمن المؤسسات (Q3)، فى مؤشر (التأثير المجتمعى) فى المركز (1322).

وفى كلمته، أكد الوزير على اهتمام الدولة بالبحث العلمى وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي والابتكار كأداة هامة نحو تنمية الاقتصاد المصري، مؤكدًا على حرص الوزارة على دعم مشروعات البحث العلمي، واحتضان المبتكرين للوصول بأفكارهم إلى التنفيذ علي أرض الواقع، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة والشفافية فى تحكيم الأبحاث العلمية؛ لضمان حقوق الباحثين المتقدمين للترقية.

وأشاد د. أيمن عاشور، بالدور الذي يقوم به المركز القومي للبحوث في مجال البحث العلمي بامتلاكه الكوادر العلمية والتخصصات والمهارات، وكذلك الإمكانيات والتجهيزات المتميزة التى تجعله بيتًا للخبرة العلمية، مؤكدًا أهمية التسويق للمنتجات والابتكارات التى ينتجها المركز، فضلاً عن تعزيز التواصل والتعاون مع الصناعة.

وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والتجارب مع العلماء والباحثين المتميزين عالميًّا في المجالات ذات الأولوية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، وبما يسهم فى خلق مناخ للابداع والتنافس بين كوادره العلمية والبحثية.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث، والتى تتعلق بالترقيات، والتعيينات، والإعارات، والتنقلات، ووافق المجلس على تعيين (14) باحثاً مساعدًا بأقسام المراكز المختلفة على درجة باحث، ومنح درجة أستاذ باحث لعدد (4) أعضاء هيئة بحوث بالمركز، ودرجة أستاذ باحث مساعد لعدد (3) أعضاء هيئة بحوث بالمركز.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا حول أداء اللجنة الاستشارية للشئون الهندسية بالمركز القومى للبحوث خلال شهر مارس الماضى، وأهم المشروعات المقرر تنفيذها بالتعاون بين المركز القومى للبحوث وبعض الجهات الصناعية، وغيرها من الأعمال الهندسية بمختلف الأقسام والشعب التابعة للمركز القومى للبحوث. 

اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث
اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

الجرام نزل 290 جنيها|الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ أيام وعيار21 الآن مفاجأة

تشمل 22 مليون مواطن.. بشرى سارة من الحكومة بعد 6 أيام| اعرف الحكاية

اتفاق مصري أمريكي لاستئناف تصدير الموالح لواشنطن.. تفاصيل

بعد قرار عزله.. مصير الاجتماع المرتقب لـ مرتضى منصور في الزمالك| مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد الإفراج عن مستلزمات أعلاف بـ68 مليار جنيه

تسبب الحموضة.. 7 أطعمة لا تأكلها قبل النوم

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالى : دعم التعاون العلمي مع المنظمة الأوروبية للبحوث النووية

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل الاختيار بمسابقة جامعة صديقة للبيئة 

اليوم.. بدء التقديم للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية

التعليم العالي: تعاون بين بحوث الفلزات وكلية النانوتكنولوجي بجامعة القاهرة

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء لعام 2023

التعليم العالي: فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات

توحيد نظام القبول| ننشر تفاصيل وموعد تقديم طلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات الخاصة

قرار جديد من التعليم العالى خاص بنظام القبول بالجامعات الخاصة والأهلية

ترشيحاتنا

معيط يستعرض مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

لدمجهم بسوق العمل.. التضامن: نُقدم دعما نقديا لـ1.2 مليون من ذوي الهمم

محمد معيط: موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية مع الأحداث العالمية

معشوق الجماهير.. شوبير يكشف حقيقة اعتزل نجم الزمالك نهاية الموسم

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

طعنات وجروح.. العثور على جثماني ربة منزل وابنتها في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقعة .. أبرز أسباب العقم عند الرجال والنساء وطرق العلاج

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

شاهد.. لحظات اصطدام جناح طائرة بالأرض في الأرجنتين| ماذا حدث

الوصفة الأصلية للكركم والفلفل الأسود لتسليك انسداد الأوردة المليئة بالكوليسترول

فيديو

ضجة كبيرة.. فتاة تثير الجدل بعد طردها من مطعم شهير لهذا السبب| فيديوجراف

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ