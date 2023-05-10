رئيس هيئة الرعاية الصحية يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، قرارًا رقم (43) لسنة 2023، بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، برئاسة أحد الخبراء في مجال الرعاية الصحية، الأستاذ الدكتور شريف وديع، أستاذ متفرغ التخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم بكلية الطب جامعة عين شمس، وذلك لمدة عام، كما شمل القرار تكليف السيد اللواء طبيب مراد ألفي، مستشار طب الأطفال وحديثي الولادة والمبتسرين بمستشفيات القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، ثقته وإشادته بالمجلس الاستشارى الطبي للهيئة، مؤكدًا أنه يضم نخبة من أفضل الكفاءات المصرية الوطنية ذات التقدير الدولي، والقادرون بعلمهم وخبرتهم وإخلاصهم على إحداث الفارق في طريق التميز الإكلينيكي للمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبل صحة مصر.

وأضاف السبكي، أن المجلس الاستشاري الطبي يمثل ذراع طبي مهني لهيئة الرعاية الصحية، ودوره محوري في رسم السياسات الطبية والاستراتيجيات الموحدة التي تضمن تقديم خدمة ورعاية صحية بجدارة إكلينيكية، مضيفًا أن المجلس سيكون له دور رئيسي في اعتماد نوعية التدخلات الطبية بكافة منشآت الهيئة، وتقييم الأداء الإكلينيكي لأقسامها الطبية بكافة المنشآت.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المجلس الاستشاري يسهم في تحقيق رؤية الهيئة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني كهيئة رائدة في تقديم الخدمات الصحية بمفهوم جديد يقدم أعلى مستويات الخدمة ويحقق أعلى النتائج الصحية المرجوة، في إطار من القيم تشمل "الرحمة، الاحترام، التميز، التجرد، المسئولية والمسائلة"؛ وصولًا لمؤشرات صحية تحقق الرخاء والسعادة والرضاء للمواطنين.

وأكد السبكي، أهمية المجلس الاستشاري الطبي في وضع السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالسياسات الطبية لمستويات الرعاية الأولية والثانوية والثالثية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وسياسات وأطر عمل الحوكمة الإكلينيكية بما يضمن أعمال تأكيد الجودة وسلامة المرضى، واستراتيجيات تقييم حالات المرضى وأسباب الوفيات ومكافحة العدوى، وكذلك مقترحات أدلة العمل الإكلينيكية والصلاحيات والمسئوليات الطبية للأطباء، وغيرها من الأطر العلمية للحوكمة الإكلينيكية، وتأكيد الالتزام بالقيم والممارسات الأخلاقية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن المجلس الاستشاري الطبي يختص بوضع سياسات واسترتيجيات التعليم الطبي المستمر والتدريب والتوزيع والتطوير لجميع المهن الطبية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وتحديد معايير متابعة وتقييم الأداء الطبي للخدمات المقدمة بالأقسام الإكلينيكية المختلفة، ووضع سياسات الاستعانة بالخبراء الزائرين كبرنامج متكامل لدعم الخدمات والتخصصات الطبية من الخبرات المحلية والعالمية، ونقل توطين التكنولوجيا الطبية الحديثة لرفع مستوى أداء أعضاء المهن الطبية بالهيئة، إضافة إلى وضع معايير التقييم الفنية لرؤساء الأقسام الإكلينيكية بكافة المنشآت الطبية.

وتابع السبكي: أن المجلس الاستشاري الطبي يختص أيضًا بإبداء الرأي في البحوث الطبية بالتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز العلمية والجامعات المحلية والدولية في المجالات البحثية، ورفع تقارير ربع سنوية لمجلس إدارة الهيئة، وعرض فوري للحالات التي يرى المجلس ضرورة عرضها في أقرب جلسة قبل الموعد المحدد لها، إضافة إلى اقتراح تشكيل لجان لكل تخصص من التخصصات الطبية والتخصصات المنبثقة منها، ودعوة الخبراء أو المختصين في المجالات ذات الصلة للاستعانة بهم في أي من الموضوعات.

ويضم تشكيل المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية نخبة من كبار الأساتذة الجامعيين والخبراء والاستشاريين في المجالات الطبية المختلفة، حيث يضم:-

■ الأستاذ الدكتور/ حسام محمد كامل - أستاذ متفرغ أمراض الدم وزرع النخاع بالمعهد القومي للأورام ورئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق.

■ الأستاذة الدكتورة/ مها الرباط _ أستاذ متفرغ الطب الوقائي والصحة العامة بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ووزير الصحة والسكان الأسبق.

■ الأستاذ الدكتور/ هاني نصر _ استشاري متفرغ طب وجراحة العيون ورئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الأسبق.

■ الأستاذ الدكتور/ حسام المصري _ مساعد أمين عام مجلس الوزراء للشئون الطبية والمستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء.

■ الأستاذة الدكتورة/ صفاء صلاح إسماعيل _ عميد كلية التمريض جامعة حلوان.

■ الأستاذة الدكتورة/ مها محمد حسنين _ استشاري طب أورام الأطفال بالمعهد القومي للأورام ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

■ الأستاذ الدكتور/ أيمن الخطيب _ أستاذ السموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة ونائب رئيس هيئة الدواء المصرية.

■ اللواء الطبيب الأستاذ الدكتور/ حازم خميس _ استشاري متفرغ القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي ومدير عام مستشفى وادي النيل.

■ اللواء الطبيب الأستاذ الدكتور/ علاء غيته _ استشاري الجراحة ومدير مجمع الجلاء الطبي العسكري.

■ الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف جمال _ أستاذ بكلية طب الفم والأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

■ الأستاذ الدكتور/ سمير الجزار _ أستاذ متفرغ العلاج الطبيعي للجهاز التنفسي وأمراض الباطنة بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

■ الأستاذة الدكتورة/ نجوى عيد _ أستاذ متفرغ الطب الباطني وطب الأسرة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة.

■ الأستاذ الدكتور/ محمد مراد يوسف _ استشاري متفرغ النساء والتوليد بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

■ الأستاذ الدكتور/ حمدي نبوي مصطفى _ أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

- إضافة إلى تكليف الدكتور/ محمد السنافيري، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومدرس جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة المنوفية، بالعمل مقررًا للمجلس.