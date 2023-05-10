المتحدث العسكري للاحتلال: نتوقع إطلاق قذائف صاروخية في الساعات المقبلة

قال المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي إن المعركة لم تنتهي ويتوقع إطلاق قذائف صاروخية في الساعات المقبلة.

وأفادت "يديعوت احرنوت" بان القبة الحديدية اعترضت صاروخا في سماء تل ابيب.

بدأت المقاومة الفلسطينية في غزة اطلاق رشقات مكثفة من الصواريخ باتجاه المدن الإسرائيلية: سديروت، عسقلان، النقب الغربي، وصولا إلى تل ابيب، وغوش دان، واسدود.

بينما اعلنت الملاحة الجوية الاسرائيلية تعطيل حركة الطائرات في مطار "بن غوريون" بعد اطلاق صواريخ من غزة، ولم يسمح للطائرات بالهبوط في اسرائيل في هذه الاثناء.

وبدأت عشرات الصواريخ بالانطلاق من قطاع غزة نحو المستوطنات.



وحاولت القبة الحديدية التصدي لهذه الصواريخ حيث دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن محاولات التصدي.

وافادت مصادر عبرية ان صاروخا أصاب منزلا في منطقة "سديروت" الحق اضرارا ماديا دون الابلاغ عن وقوع اصابات .