ندوة توعوية حول المسئولية المجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية بدمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، ندوة توعوية حول المسئولية المجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية حاضر فيها طارق مجلي أستاذ الآداب و الفلسفة بكلية الآداب جامعة دمنهور.

ويأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

تناولت الندوة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر و الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة والدور المجتمعي والمسئولية التي تقع على عاتق الأفراد للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وكان محافظة البحيرة قام بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.