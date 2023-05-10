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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة توعوية حول المسئولية المجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية بدمنهور

ندوة توعوية حول المسئولية
ندوة توعوية حول المسئولية المجتمعية بالبحيرة

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي، ندوة توعوية حول المسئولية المجتمعية لمواجهة التحديات الاقتصادية حاضر فيها طارق مجلي أستاذ الآداب و الفلسفة بكلية الآداب جامعة دمنهور.

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ويأتي ذلك تحت رعاية نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بالتعاون مع جامعة دمنهور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

تناولت الندوة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي مصر و الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة والدور المجتمعي والمسئولية التي تقع على عاتق الأفراد للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.

وكان محافظة البحيرة قام بتكثيف برامج وخطط وبرامج التوعية لإلقاء الضوء على أهم القضايا والموضوعات التي تشغل بال المواطنين وتمس حياتهم اليومية وتؤثر عليهم.

البحيرة الوضع الاقتصادي الحالي المسئولية المجتمعية تداعيات الأزمة الاقتصادية جامعة دمنهور مواجهة التحديات الاقتصادية ندوة توعوية نائب محافظ البحيرة

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