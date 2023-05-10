رفع 1115 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1115 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 433 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد.

- 272حالة إشغال طريق بدمنهور.

- 285 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ايتاي البارود - 80 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات.

- 45 حالة إشغال مخالف بمركز أبو حمص.

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.