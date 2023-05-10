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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1115 حالة إشغال طريق مخالف بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

حملات إزالة الإشغالات
حملات إزالة الإشغالات بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة أسفرت عن رفع 1115 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن :

- 433 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة رشيد.

- 272حالة إشغال طريق  بدمنهور.

- 285 حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ايتاي البارود - 80 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات.

- 45 حالة إشغال مخالف بمركز أبو حمص.

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اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

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بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة بالبحيرة

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

البحيرة الإشغالات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تكثيف الحملات المرورية حياة كريمة بالبحيرة ضمن المبادرة الرئاسية متابعة المشروعات الحملات المرورية إشغال طريق

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