بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.. إنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن هناك خطة تطوير شامله في القطاع الصحي بنطاق المحافظة، مشيرة الى أن اجمالى الإستثمارات التي تم ضخها خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 بلغت 3.3 مليار جنية لتنفيذ 79 مشروع عبارة عن 61 مشروع تم الإنتهاء منها بتكلفة 2.1 مليار جنية و18 مشروع جاري العمل بها بتكلفة 1.2 مليار جنية .

هذا وقد عقد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره والأستاذ عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى إجتماع بحضور اكرامي الشربتلي مدير مستشفى حوش عيسى المركزى، لمتابعة الإستعدادات الخاصة بإنشاء مستشفى حوش عيسى الجديدة، التى من المقرر أن تكون صرحا طبيا وفق أحدث التقنيات العالمية بتكلفة تتجاوز مليار جنية

حيث تم خلال الاجتماع وضع خطه تشغيليه مستقبلية لمستشفى حوش عيسى المركزى ، وتم وضع الخطه التشغيلية مع الخطه الإنشائية جنبًا إلى جنب في وقت واحد تيسيرًا على المرضى، والعمل بأعلى كفاءة ، حرصًا على استمرار تلقى المرضى للخدمات الطبية بالمستشفى.

وقام وكيل وزارة الصحة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى بتفقد الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى الجديدة ، وتم توجيه الشكر لجميع القائمين على تطوير العمل لجهودهم المبذولة بالمستشفى لخدمة المرضى.

وأشار هاني جميعه إلي أن هناك تطوير دائم ومستمر للمنظومة الصحية بالبحيره، التى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية على مستوى أعمال الإنشاءات والتجهيزات بأحدث المعدات الطبية، مشيرا الى ان هناك برامج تدريبية مستمرة لكافة عناصر المنظومة الطبية.

ذلك فى ضوء الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها برعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحقيق تطوير شامل في كافه مناحي الحياة خاصة فى قطاع الصحة للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين