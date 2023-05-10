مصرع طالب غرقا في ترعة كفر الزياد بالبحيرة

لقي قبل قليل، طالب مصرعه غرقاً في ترعة كفر زياده التابعة لقرية دست الأشراف بمركز كوم حمادة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حماده يفيد غرق طالب في ترعة كفر زيادة التابعة لقرية دست الأشراف، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وتم إنتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي المركزي.

بالفحص تبين وفاة "محمد نصر محمد إبراهيم" 18 عاما، طالب، وأكدت التحريات الأولية سقوطه في الترعة من تلقاء نفسه بسبب كهرباء زياده بالمخ، وتم تخرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.