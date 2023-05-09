استمرار الندوات والورش للتوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالبحيرة

تواصل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عقد سلسلة من الندوات والورش والأنشطة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023.

حيث شهد اليوم الثانى عقد ورشة عمل بمدينة دمنهور حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة.

وتضمنت الورشة عدة محاضرات تناولت ( التعريف بحقوق الإنسان ومبادئها الرئيسية - الإطار الدولى الرئيسى - الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان - تعريف «الهجرة، تهريب المهاجرين الاتجار بالبشر واللجوء » - الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة - بروتوكولي مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر - الإطار القانوني الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين - الاختلافات بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين - الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016- 2026 وخطة العمل 2021-2023م).

وفى ختام الورشة تم التقييم اللاحق على التدريب وتوزيع الشهادات على المتدربين.

هذا وتؤكد الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن هناك جهودا مكثفة للتوعية أولاً بخطورة الهجرة غير الشرعية ثم توفير البدائل المتاحة من فرص عمل وبرامج تدريب وتأهيل لكافة الفئات الشبابية، مؤكدةً ضرورة تغيير الرؤية والثقافة الشعبية تجاه سوق العمل حيث الاتجاه نحو التعليم الفني والتأهيل المهني ودعم المدارس الفنية والصناعية، وكذا دعم وتطوير القطاع الزراعي لتحقيق مردود اقتصادي للأسرة يحقق لها سبل الحياة الكريمة وتوفير بدائل عن الهجرة غير الشرعية.

فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بزيادة حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وجريمة تهريب المهاجرين، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2016 / 2026).