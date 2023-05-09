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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعب كورة وعزم أصحابه ومات.. وفاة شاب بأزمة قلبية بالبحيرة

فقيد الشباب بالبحيرة
فقيد الشباب بالبحيرة

شهدت مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، وفاة شاب ثلاثيني يدعي أحمد محمد خضر، 35 عاما، نتيجة أزمة قلبية.

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وكتب الفقيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"  قبل وفاته:أبوك الآن في قبره يقول يا أبنائي، المكان مظلم أنيروا قبور أبائكم وموتاكم بالدعاء، اللهم أغفر لأبي وارحمه".

وقال أصدقاء الشاب المتوفي بأزمة قلبية، بأنه كان بصحة جيدة ولا يعاني من اي أمراض، مشيرين بأنه قام بلعب الكرة أمس مع أصدقائه قبل وفاته بساعات قليلة، ثم قام عقب لعب الكرة بإحضار طعام لهم، ثم تدخل لإنهاء خصومة بين ثلاثة من أصدقائه حتى قاموا بتقبيل رأس بعضهم البعض.

وأضاف أصدقاء الفقيد بأنه كان يقوم خلال هذه الأيام بإنهاء إجراءات سفر والدته لأداء فريضة الحج، مؤكدين بأنه كان يتمتع بسيرة طيبة حسنة بين أصدقائه وأهالي مركز ومدينة أبو حمص.

ونعي عدد كبير من أصدقاء الفقيد ورواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب أحمد خضر، طالبين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان على رحيله المفاجئ.

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