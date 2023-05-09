مصرع سائق وإصابة طفله في حادث بالبحيرة.. صور

لقى سائق مصرعه وأصيب طفله بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «مصر_ اسكندرية »الصحراوي بالكيلو 68 بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

ونقلت الجثة إلى مستشفى العامرية، والمصاب إلى مستشفى غرب النوبارية العام وحرر محضر بالواقعة.

مصرع سائق وإصابة طفله في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن مصرع سائق وإصابة طفله ونقلوا إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع سائق يدعى " محمد السيد أحمد"، 58 سنة، مقيم النوبارية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة

مصرع سائق وإصابة طفله في حادث بالبحيرة

مصرع سائق وإصابة طفله في حادث بالبحيرة

مصرع سائق وإصابة طفله في حادث بالبحيرة

تحديد هوية المصاب

وأسفر الحادث عن إصابة " عبد الرحمن محمد السيد أحمد"، 16 سنة، مقيم النوبارية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و نقل إلى مستشفى العامرية لتلقي العلاجات الإسعافات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث