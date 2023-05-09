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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المخدرات غيبت عقله.. القصة الكاملة لمقتل طفل على يد والده في البحيرة

الطفل علي محمد الضحية
الطفل علي محمد الضحية

جريمة مأساوية في محافظة البحيرة..غيبت المخدرات عقله وفكره، وأفقدته السيطرة على أفعاله، ليتجرد من كل مشاعر الأبوة والإنسانية، ويتحول إلى حيوان مفترس بل حتى الحيوان تعرف الرحمة طريقاً لقلبه من أجل صغاره وأطفاله، و نسي الأب أن أبنه جزءاً من لحمه ودمه، ليقوم بفعل وحشي تشيب لهوله رأس الغلام، فبدلاً من أن يضمه ويشبعه من حنانه ويسقيه من حبه وعطفه عليه، قام بفعل وحشي، هذا الفعل المشين تمثل في قتل الأب لطفله الصغير الذي لايتعدى عمره سوى 11 عاماً فقط وقوته متلاشية  لا يقدر بها على الدفاع عن نفسه، ليقع فريسة بين أسنان أبيه ويخنقه بسلك شاحن حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، ويفارق الحياة.

أب ينهي حياة طفله خنقاً بسلك الشاحن

الطفل المسكين يدعى علي محمد، ويبلغ من العمر 11 عاماً، ويسكن في قرية نظير التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، وأعتاد والده على شرب المواد المخدرة حتى أدمنها وأذهبت بعقله، وجعلته يخنق طفله الصغير، وعلل الأب المجرم فعلته الشنعاء بأنه مكان يقوم بالهزار مع ه.
صدى البلد ألتقى أهالي قرية نظير في كفر الدوار ، وبدأوا حديثهم قائلين"يحرقها المخدرات واللي بتعمله في الناس".. ليعبروا بهذه الكلمات عن حزنهم ومآساتهم ، بعد انتشار خبر وفاة الطفل علي، مما افجع القرية جميعها فاتشحت بالسواد حزنا وألما. 
علي.. التلميذ الصغير صاحب الـ 11 عاما لم يكن ليلقى هذا المصير لولا فعل المخدرات التي أذهبت عقل ووعي والده فخنقه بسلك الشاحن دون رحمة حتى أرداه قتيلًا.
الطفل الصغير كما حكى عنه الأهالي في الجنازة كان بريئا وديعا لم يتلوث بأفعال أبيه الذي أذهبت المخدرات عقله، وكان محبوبا من الجميع ويعرفونه كثيرا بنشاطه في القرية والمدرسة ولعبه الدائم مع الأطفال.

لكن علي اغتالته عقلية أبيه الغاشمة وبطشت به يده التي امتدت عليه بالخنق حتى مات الطفل، وبكت عليه كل القرية.

تشييع جثمان الطفل على 

وقد شارك في تشييع الجنازة التي انطلقت من مسجد الهدى و النور بمركز كفر الدوار ، المئات من أهالي المدينة وأصدقاء الفقيد الذين سيطر عليهم الحزن الشديد، وانهمرت دموعهم أثناء تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته، حيث التفوا حول مقبرته داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

حيث قد تمكن ضباط المباحث، من القبض على الأب المتهم وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق، وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار يفيد بوصول جثة إلى المستشفى العام ويوجد بها شبهه جنائية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل غرفة حفظ الموتى، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وبالانتقال وبالفحص تبين مصرع على محمد 11عاما مقيم بناحية قرية نظير التابعة لدائرة القسم، وبالفحص وعمل التحريات اللازمة تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة والد المجنى عليه، وتبين من تحريات المباحث أن المتهم دائم تعاطى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الجريمةعن طريق إحضار سلك شاحن التليفون الخاص به وقام بخنق نجله حتى فارق الحياة معللا ذلك أنه كان يقوم بالهزار مع المجنى عليه،  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل المستشفى العام وباشرت النيابة التحقيق.

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