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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة اللواء عمرو الشامي مدير إدارة البحث الجنائي في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة في حادث تصادم سيارته بسيارة نصف نقل بطريق “مصر - إسكندرية”  الزراعي مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة ، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية .

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تلقى اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة بلاغاً بالحادث، وتبين تصادم سيارة اللواء الشامي بسيارة نصف نقل قطعت الطريق ، ما أدي إلي إصابة السائق ومرافقه اللواء بإصابات و كسور متفرقة بالجسم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية لعمل الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

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