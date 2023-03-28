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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مواجهة بالسلاح.. إصابة تاجر مخدرات فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى– سبق اتهامه فى قضية "سلاح نارى"  ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا) ويقوم بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته ، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – سلاح أبيض"سنجه" – كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل – مبلغ مالى) .

وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامى ، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.  

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الحشيش امن البحيرة مخدرات الأجهزة الامنية تاجر مخدرات إطلاق النار

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