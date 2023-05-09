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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 105 آلاف طن قمح لشون وصوامع البحيرة

محصول القمح بالبحيرة
محصول القمح بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه قد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة والذي انطلق اعتباراً من 8 إبريل المنقضي وحتى نهاية أغسطس 2023 ، مشيرةً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام تبلغ 335830  فدانا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة بطاقة إستيعابية تتجاوز 627 ألف طن ، وأنها كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام.

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أشارت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة زراعياً وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد العام الماضي ، لافتةً أنه تم توريد  11 ألف طن قمح، ليصبح إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم 105 ألف طن لشون وصوامع المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليمها للمزارعين حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع إستلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من إعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع ، حيث تبدأ أعمال لجان إستلام القمح بالشون والصوامع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساءاً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة .

يذكر أن القرار الوزاري قد حدد سعر  القمح المحلي المورد نسبة نقاء 23.5 سعره 1500 جنيه للأردب، ودرجة نقاء 23 سعره 1475 للأردب، ودرجة نقاء 22.5 سعره 1450 للأردب، على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

 

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