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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة وإصابة شقيقتها في حادث مروري بالبحيرة

مصرع طفلة فى حادث
مصرع طفلة فى حادث بالبحيرة

شهدت قرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، مصرع طفلة وإصابة شقيقتها الصغرى، بعدما صدمتهما سيارة، ونقلت الجثة والمصابة إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع طفلة وإصابة شقيقتها في البحيرة 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة طفلة وشقيقتها مصابة إثر تعرضها لحادث، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصابة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفلة تدعى «مريم الشحات محمود كيلاني»، 14 سنة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى شبين الكوم العام.

تحديد هوية الطفلة المصابة

 
وأسفر الحادث عن إصابة حبيبه الشحات محمود كيلاني، 13 سنة، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت التحريات الأولية أن السيارة يقودها شاب يدعى «عبدالرحمن الشناوي يسري»،  18 سنة، كما أن الطفلتين تعرضتا إلى الحادث أثناء عبورهما الطريق.

البحيرة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بمديرية أمن البحيرة شبين الكوم كوم حمادة محافظة البحيرة مكان الحادث مصرع طفل

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