عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

حياة كريمة بالبحيرة
حياة كريمة بالبحيرة

أكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر إحتياجاً.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

txt

مصرع طالب غرقا في ترعة كفر الزياد بالبحيرة

txt

استمرار الندوات والورش للتوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالبحيرة

ولفت إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، مشدداً على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور.

وتم خلال الإجتماع إستعراض جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية بالتنسيق بين دار الهندسة وشركات المرافق والمديريات الخدمية، حيث تم التوجيه، بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الإلتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة ٨٨٦٨ مشروع فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ عمودية و٣٩٦٧ قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.

وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، إجتماعاً بحضور اللواءعمرو عصمت مسئول شركة دار الهندسة بالبحيرة واللواء أحمد الكردانى رئيس الهيئة العامة للطرق "المنطقة ١٣" ورؤساء الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وعدد من مهندسي شركة دار الهندسة ومسئولى شركات المرافق، وممثلي الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.

وذلك لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات (البنية التحتية - الطرق الرئيسية - سكن كريم) بمدن ومراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

البحيرة السكرتير العام المبادرة الرئاسية حياة كريمة المستوى الاقتصادي والاجتماعي المشروعات الجاري تنفيذها تطوير قرى الريف المصري قرى الريف المصرى مبادرة الرئاسية متابعة المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

ترشيحاتنا

حيازة السجائر أبرزها.. 10 مخالفات تعرضك لـ الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه بقانون الجمارك

رشقات صاروخية وقصف جوي.. ماذا يحدث بين فلسطين والاحتلال؟

السياحة على مائدة الحوار الوطني |متحدث الوزارة يستعرض لـ"صدى البلد" أدوات حوكمة القطاع

صورايخ المقاومة الفلسطينية بـ غزة تصيب 5 إسرائيليين في عسقلان

النواب يوافق على إتفاقية مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع

سفير فلسطين لدى القاهرة: نشكر مصر على جهودها لوقف العدوان الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ