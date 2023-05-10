اجتماع لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بالبحيرة

أكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، على أهمية مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" والتي تعمل على تغيير شكل الحياة فى القرى الأكثر إحتياجاً.

وأضاف السكرتير العام لمحافظة البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية فى شتى القطاعات والمجالات وذلك بفضل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للقرى الأكثر إحتياجاً، مشيراً إلى التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتذليل كافة المعوقات.

ولفت إلى أن كافة أجهزة المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفق أحدث النظم والمواصفات الفنية والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات.

وأشاد اللواء محمد شوقي بدر، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة، مشدداً على تكثيف التعاون والتنسيق بين كافة أجهزة ومؤسسات المحافظة لتنفيذ أسرع المعدلات وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور.

وتم خلال الإجتماع إستعراض جهود شركات المرافق المختلفة والأعمال والإنشاءات المكلفين بتنفيذها، وكذا مراجعة الأعمال الجارية بالتنسيق بين دار الهندسة وشركات المرافق والمديريات الخدمية، حيث تم التوجيه، بدفع العمل والإلتزام وتكثيف سبل التعاون بين كافة الجهات المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى إنضباط جميع العاملين بالمواقع التي تتم فيها مشروعات المبادرة، مع الإلتزام بكافة وسائل الحماية المدنية والأمن الصناعي وتعليمات السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة ٨٨٦٨ مشروع فى شتى القطاعات بـ ٦ مراكز بالمرحلة الأولى ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٣٨ عمودية و٣٩٦٧ قرية وتابع، بلغت المساحة المستهدفة ٤٥٦٩ كم ويستفيد منها ٣.٥ مليون نسمة.

وذلك في إطار متابعة الجهود المبذولة والموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق المحافظة، عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، إجتماعاً بحضور اللواءعمرو عصمت مسئول شركة دار الهندسة بالبحيرة واللواء أحمد الكردانى رئيس الهيئة العامة للطرق "المنطقة ١٣" ورؤساء الوحدات المحلية المنفذ بها المبادرة، ومنسق مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة وعدد من مهندسي شركة دار الهندسة ومسئولى شركات المرافق، وممثلي الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.

وذلك لمتابعة الأعمال الجارية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ونسب تنفيذ المشروعات (البنية التحتية - الطرق الرئيسية - سكن كريم) بمدن ومراكز المحافظة وتذليل المعوقات التي قد تعترض بعض المشروعات، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.