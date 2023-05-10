عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خادم الحرمين يدعو أمير قطر للمشاركة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

الملك سلمان وأمير
الملك سلمان وأمير قطر

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، تضمنت الرسالة دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، خلال استقبال أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم.

وفي بداية الاستقبال نقل الأمير منصور بن خالد بن فرحان، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أمير قطر، وتمنياتهما له بدوام الصحة والسعادة، وللشعب القطري دوام التقدم والرخاء.

من جانبه، حمل الشيخ تميم، السفير، تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، وتمنياته لهما بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي مزيداً من الرفعة والنماء.

كما جرى، خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتطويرها.

الملك سلمان بن عبد العزيز أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خادم الحرمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

بتر ذراعها.. قرار عاجل ضد طبيب تجميل وتخدير بمستشفى شهير

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

الخسائر ستكون ضخمة.. تحذير عاجل لـ زيلينسكي بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

لخروجه من حسابات كولر.. الأهلي يرغب في فسخ التعاقد مع هذا اللاعب

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يعلن تلقيه مقترحات المصريين بالخارج| الرابط

اليوم.. انطلاق أولى مباريات نهائي دوري السلة بين الأهلي والاتحاد على «صدى البلد»

وقف دائم لإطلاق النار.. مشاورات بين مصر وبريطانيا بشأن السودان

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين العالقين في السودان

للتصدي لصاروخ من غزة.. إسرائيل تستخدم منظومة مقلاع داود لأول مرة

جنون.. أول تعليق من الكرملين علي قرار بولندا إعادة تسمية مدينة روسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف أثري عمره 7000سنة يعيد كتابة تاريخ دولة عربية.. ما الذي وجدوه

مرض مميت | لا تستهِن بـ الالتهاب الرئوي .. علامات لجميع الأعمار

بعد رحيله.. أبرز 10 صور للنائب الراحل محمود بكري داخل مجلس الشيوخ

طريقة عمل السمك المشوي في الفرن

فيديو

جومانا مراد تمتدح المصريين.. ماذا قالت؟.. فيديوجراف

براءة وفاء مكي فنكوش.. تعليق ناري من محامى الخادمتين| فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ