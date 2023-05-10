الصين: الشرق الأوسط ملك لشعوبه ونحذر أمريكا من محاولتها تقسيم المنطقة

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الشرق الأوسط ملكا لشعوبه، كما أن شؤون الشرق الأوسط يجب أن يقررها شعوب المنطقة بشكل مستقل.

وأكد وانج وينبين في مؤتمر صحفي اليوم، أن عودة سوريا للجامعة العربية، يتماشي مع رغبة جميع الدول العربية. حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

ووصف الناطق باسم الخارجية الصينية عودة سوريا للجامعة العربية، بأنها ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين ذاتها، وتهدف إلي تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.



وحذرت الصين أمريكا من التعدي علي رغبة شعوب الشرق الأوسط، وطالبتها بالتوقف عن الدبلوماسية القسرية، وتقويض عملية الحوار والمصالحة لدول المنطقة، والتوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط بإثارة الصراعات.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، برئاسة جمهورية مصر العربية، أعلن في دورته غير العادية التي عقدت يوم الأحد، قرار عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية.

وأوضح مجلس جامعة الدول العربية، أن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية، وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية يرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق.